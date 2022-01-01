Автомобильные
грузоперевозки
Автомобильные
грузоперевозки
Предоставляем транспортно-логистические услуги по всей России
Предоставляем транспортно-логистические услуги по всей России
Наши услуги
Перевозка габаритных грузов
Осуществляем перевозку габаритных грузов весом от 10 до 20 тонн автомобильным транспортом как на короткие, так и на дальние расстояния. Габаритные грузы не требуют специальных условий хранения и не превышают установленные весогабаритные значения.Подробнее
Перевозка опасных грузов
Наша компания осуществляет перевозку опасных грузов с учётом всех особенностей и правил транспортировки. Мы предоставляем специальное транспортное средство, выстраиваем маршрут движения и занимаемся обучением и инструктажем персонала.Подробнее
Перевозка наливных грузов
Наливные грузы — бестарные жидкости, имеющие различные характеристики, перевозимые флекситанк-контейнерами и автоцистернами. Мы занимаемся перевозкой таких наливных грузов, как: нефтепродукты, химикаты, спирты и сжиженные газы, жидкие пищевые продукты.Подробнее
Перевозка негабаритных грузов
Перевозка негабаритного груза — сложный и трудоёмкий процесс, требующий не только наличия особых навыков и многолетнего опыта у водителей, но и специальной для транспортировки техники. Груз считается негабаритным, если его весогабаритные характеристики превышают допустимые значения.Подробнее
Перевозка военных грузов
Для перевозки грузов военного назначения наша компания использует собственный транспорт, который оснащён системой GPS, предоставляя информацию о местонахождении и состоянии груза на любом этапе транспортировки. Мы разрабатываем маршрут с учётом всех имеющихся данных о грузе.Подробнее
Для вас это важно
Мы знаем это
Персональный подход
Индивидуальная работа с каждым клиентом
Современный автопарк
Весь транспорт в автопарке не старше 2017 года
Перевозки «Под ключ»
Комплексное решение задач клиента «от» и «до»
Система отслеживания
Возможность наблюдения за местонахождением и состоянием груза на всех этапах транспортировки
Страхование грузов
Оформление дополнительной гарантии сохранности груза от непредвиденных ситуаций
Квалифицированный персонал
Многолетний опыт работы сотрудников в сфере грузоперевозок
Оптимальный выбор маршрута
Выстраивание логистами маршрута, выбор наилучших путей следования
Собственная служба безопасности
Защита груза и его характеристик в процессе транспортировки от любых возможных рисков
Скидки постоянным клиентам
Компаниям, регулярно пользующимся нашими услугами, предоставляются скидки
Области перевозок
- 1 Сельскохозяйственная
- 2 Нефтехимическая
- 3 Нефтегазовая
- 4 Металлургическая
- 5 Машиностроительная
- 6 Авиационная
- 7 Горнодобывающая
- 8 Лесозаготовительная
- 9 Судостроительная
География перевозок
Центральный федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации на западе её европейской части. Не имеет республик в своём составе, в нём представлены только области и город федерального значения.
Северо-Западный федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации на севере и северо-западе её европейской части. В состав округа входят 11 субъектов РФ. Центром округа является город федерального значения.
Южный федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации на юге её европейской части. В состав округа входят 8 субъектов РФ.
Северо-Кавказский федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации на юге европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа. В состав округа входят 7 субъектов федерации.
Приволжский федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации, расположенный на востоке европейской части Российской Федерации. В состав округа входят 14 субъектов РФ.
Уральский федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации в пределах Урала и Западной Сибири. В его составе находятся 6 областей как субъектов РФ, отсутствуют республики.
Сибирский федеральный округ
Федеральный округ в сибирской части Российской Федерации. Имеет в своём составе 10 субъектов РФ, среди которых есть как республики, так и края и области.
Дальневосточный федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации, занимающий территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири. В состав округа входят 11 субъектов, включая единственные в России автономный округ и автономную область.