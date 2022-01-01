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Перевозка габаритных грузов

Осуществляем перевозку габаритных грузов весом от 10 до 20 тонн автомобильным транспортом как на короткие, так и на дальние расстояния. Габаритные грузы не требуют специальных условий хранения и не превышают установленные весогабаритные значения.